Equitazione, 3 Emme sbaraglia la concorrenza ai Campionati regionali liguri e porta a casa sette podi

Sette su dodici. E’ questo il rapporto tra i rappresentanti del club 3 Emme ai recenti Campionati regionali e i podi ottenuti. Un exploit di livello assoluto, che conferma la bontà del lavoro dello staff del centro ippico di Vezzano Ligure.

Nel campionato assoluto Lorenza Poirino ha schierato il suo puledro di sette anni ottenendo un bellissimo sesto posto: la young rider ha portato anche il suo secondo cavallo (per gli amici Topo Gigio) e si è aggiudicata due giorni su due la gara open.

Per gli esperti junior c’era la giovane amazzone Micaela Mariuccia Marras che col suo Farinelli & co. ha ottenuto la qualificazione per Piazza di Siena, facendo volare a Roma il centro ippico 3 Emme.

Due sono le medaglie nel primo grado junior: argento per Micaela con il suo Gighi e uno splendido e meritatissimo oro per Bea Mammi e la sua Darlinette.

Nei Senior Clarissa e Cat Balou dopo uno sfortunato primo giorno hanno ottenuto uno strepitoso terzo posto e sono finiti a un passo dal podio finale.

Virginia Verdiglione e il suo Gingo hanno invece centrato l’oro nel Critérium dopo due prove ineccepibili.

Ma le vittorie non finiscono qui: Caterina Lippi e Tappi (categoria 110) e Margherita Giorgetti col suo Vuelta de la vida (categoria 100) hanno infatti portato a casa due ori, ai quali si aggiungono i meritatissimi due argenti di Sophia di Betta e Nolan (categoria 100) e Benedetta Picchianti con Tresor (categoria 50).

Infine Bibi Tonelli ha portato a casa ben due zeri con la sua Luna e per soli pochi centesimi è rimasta fuori dalle prime posizioni, mentre Greta Ingenito ha debuttato con il suo nuovo compagno di squadra Diamantino con percorsi impeccabili.

“Ringraziamo tutti gli sponsor, Groom, istruttori, famiglie, i nostri compagni di squadra che tifavano in presenza o da casa. Siamo una squadra fortissima!”, affermano raggianti dal centro ippico 3 Emme.

