Filiera legno, Coldiretti: “Comparto fondamentale in Liguria, va aiutato. Urgono risposte e sostegno dalle istituzioni”

Savona. “In Liguria la filiera del legno dà lavoro a oltre un migliaio di persone. Un dato significativo, che rispecchia una caratteristica spesso dimenticata della nostra regione: la Liguria, infatti, con i suoi quasi 400mila ettari di boschi, è la regione italiana a più elevato indice di boscosità. Una filiera del legno importante, che conta al proprio interno circa 900 aziende, la maggior parte delle quali allocate proprio nell’entroterra savonese, in Val Bormida e in Valle Erro”. Lo ricorda in una nota Coldiretti Savona.

“Il settore forestale nel savonese rappresenta un comparto fondamentale per l’economia locale – spiegano Marcello Grenna e Antonio Ciotta, presidente e direttore di Coldiretti Savona – sia provinciale che regionale”. Senza contare la fondamentale importanza ricoperta dalla selvicoltura in Liguria e dei suoi quasi 400mila ettari di terreno boschivo (vale a dire il 73,34% del territorio regionale, per la maggior parte allocato, appunto, nell’entroterra della provincia di Savona). “Un settore indispensabile – continuano – che però ancora oggi vive una situazione complicata: deve necessariamente essere efficientato, rafforzato e valorizzato al meglio. E ciò, chiaramente, può avvenire solo attraverso l’aiuto concreto delle Istituzioni”.

