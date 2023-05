Giorgi: “Ho fatto il possibile, continuerò le mie battaglie anche fuori dal Consiglio Comunale”

“Non è andata come speravamo che andasse ma i sarzanesi hanno fatto la loro scelta, che rispetto e faccio un in bocca al lupo a tutti gli eletti”. All’indomani dello spoglio la candidata sindaco M5S Federica Giorgi analizza così il risultato che non le ha permesso di entrare in Consiglio. “Io ho fatto il possibile – sottolinea – nonostante la differenza numerica e le poche risorse economiche da investire nella campagna elettorale, insieme a quelli che sono stati i miei compagni di viaggio, vecchi e nuovi, in questa tornata elettorale che ringrazio per il supporto.

Ringrazio tutti coloro che hanno votato il movimento a Sarzana e quelli che hanno espresso la preferenza a mio favore, anche facendo voto disgiunto. Ho ripreso oggi full time il mio lavoro da avvocato, messo in pausa per le elezioni, con serenità con la consapevolezza di aver sempre lavorato e fatto opposizione in 6 anni di consiliatura, sempre nell’interesse dei sarzanesi.

Continuerò a fare attività politica – assicura – e le battaglie sulle tematiche che ho portato in questa campagna elettorale anche fuori dal consiglio comunale. Grazie a tutti e soprattutto ai molti che oggi mi hanno scritto, telefonato e fermato per strada, i voti sono stati tanti ma non sono stati sufficienti. Tranquilli, ci vuole altro per abbattermi”.

L’articolo Alunni alla scoperta dell’avifauna urbana ai giardini di Lerici proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com