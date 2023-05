Gli scatti di Chiucchiù per il lungomare di Lerici, nel segno di Pasolini

Quattordici immagini di Giuseppe Chiucchiù, uno dei reporter fotografici più noti del giornalismo italiano, disposte a intervalli regolari su pannelli di grande formato sul lungomare. Un omaggio di Lerici a Pier Paolo Pasolini, che nel 1959, nel reportage La lunga strada di sabbia, pubblicato a puntate sulla rivista Successo, offrì con ai lettori il riflesso di uno straordinario viaggio lungo le coste italiane, litorale spezzino compreso – ne abbiamo parlato QUI ; e appena un anno prima l’editore Longanesi aveva pubblicato i versi che Pasolini aveva dedicato a Lerici in un suo soggiorno della fine degli anni quaranta.

La lunga strada di sabbia è anche il titolo che Giuseppe Chiucchiù, evocando Pasolini, ha voluto dare a questa mostra, che offre immagini mediterranee, colte lungo i litorali o nei centri dell’immediato retroterra costiero, immagini comunque marine anche quando il mare non c’è, perché espressione delle tante civiltà che hanno nel corso della storia popolato gli oltre settemila chilometri di coste italiane. La mostra, organizzata dal Comune di Lerici, sarà inaugurata sabato 17 giugno alle ore 18.30 sul Lungomare Vassallo e i grandi pannelli fotografici resteranno installati sino al 15 ottobre 2023, accompagnando ed emozionando i turisti e gli amanti di Lerici con la varietà e l’originalità di inquadrature e soggetti che in qualche caso sembrano evocare realtà e tempi lontani ma che sono invece frutto di recenti reportages dell’autore.

“Come ogni anno torna la mostra a cielo aperto sul nostro lungomare – commenta il sindaco di Lerici Leonardo Paoletti -. Un altro fotografo di calibro internazionale esporrà qui le sue opere, ponendo lo sguardo sulle realtà costiere italiane ripercorrendo il viaggio di Pasolini di sessant’anni fa. Una mostra che unisce virtualmente Lerici ad altre comunità mediterranee accomunate dal mare e dalle tradizioni e costumi ad esso legati. Una prospettiva a cui tengo particolarmente per approfondire ancora una volta il concetto di vicinanza e legame tra luoghi affacciati sul Mediterraneo, apparentemente lontani ma collegati da una rete invisibile”.

Fotografo professionista, Chiucchiù si è formato artisticamente in Germania, diplomandosi a Francoforte sul Meno. Nel 1988 ha iniziato la professione di fotoreporter free lance con l’agenzia Ansa. Ha collaborato coi gruppi editoriali L’Espresso, Rizzoli, Rusconi e Mondadori fino al 2009. Tra i suoi lavori più significativi, i reportages realizzati nel 1989 in Salvador nella zona di guerra del Fronte Farabundo Martì, nel 1990 in Romania in occasione della rivoluzione che ha portato alla caduta di Ceausescu, nel ’91 in Germania sul fenomeno dei nazi-skin, nel ’92 in Bosnia Erzegovina sui fronti di guerra di Mostar e Sarajevo, sempre nel ’92 negli Usa al seguito della campagna presidenziale di Bill Clinton; e ancora, nel 1993, un reportage sulle comunità di ebrei ortodossi nello Stato di New York che gli è valso il prestigioso premio Nikon Photo International, quindi, tra gli anni novanta e i duemila, reportages in Messico (rivolta zapatista del Chiapas), Israele (dopo l’attentato al premier Isaak Rabin), in Cina nelle miniere di carbone della regione sud-occidentale del Paese e in India e sul raduno del Kumb Mela, con lo straordinario spettacolo dei 60 milioni di Hindu sulle rive del Gange. Nel 2018 è stato insignito, al Musinf di Senigallia, del Premio Senigallia – Io Fotoreporter. Nella sua bibliografia due importanti volumi fotografici, Marche terra sconosciuta e Le colline del sogno.

