Dalla Virtus Entella

L’Entella è pronta per il debutto nei play off. I biancocelesti giovedì 18 maggio affronteranno in trasferta il Gubbio. Da oggi, online sul circuito Vivaticket, sono in vendita i biglietti per il settore ospiti al prezzo di 10€ (Più prevendita, più eventuali commissioni online).

