Il porto del futuro, Sommariva indica le sfide da vincere a tutti i costi: “Il contesto sta cambiando rapidamente, occorrono soluzioni nuove”

“Per il porto della Spezia è giunto il momento di una svolta che possa disegnare il proprio futuro”. Il presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale Mario Sommariva esordisce così in un lungo e corposo intervento nel quale fa il punto sulla situazione attuale dello scalo spezzino e, soprattutto, sulle prospettive future, sui progetti che sono fondamentali, indispensabili, per il mantenimento dello slancio che lo ha caratterizzato per decenni e degli standard di traffici per i quali sono stati concepiti il Piano regolatore e tutti i progetti che su quella pianificazione si sono innestati negli ultimi anni.

In un contesto mondiale in cui lo shipping è in rapido e costante mutamento, il porto spezzino deve riprendere le fila del discorso e dimostrarsi dinamico, guardando a orizzonti lontani, ma senza perdere di vista le mosse dei lidi più vicini, dove innovazione e sviluppo stanno correndo.

“Stretto fra la costruzione della Diga di Genova, che aprirà quel porto alle più grandi navi in linea, e quella della Darsena Europa, che prospetta un nuovo posizionamento strategico per il porto di Livorno, La Spezia ha bisogno di rinnovare la propria identità – afferma infatti Sommariva- e darsi nuovi traguardi competitivi. Il successo della Spezia è nato, storicamente, sui ritardi e sui conflitti, che, negli scorsi decenni, hanno pesato soprattutto sullo scalo genovese. La Spezia ha saputo, prima di altri, cogliere la novità del terminalismo portuale e del dinamismo di un tessuto di operatori locali di alta professionalità, primo fra tutti il compianto Giorgio Bucchioni, votati all’innovazione più che in ogni altra realtà italiana. Le intuizioni di Angelo Ravano, la capacità organizzativa e l’elevato livello di servizi del gruppo Contship hanno fatto il resto, determinando il successo di un porto dalle scarse capacità infrastrutturali e stretto, come tutti i porti liguri, fra il mare e l’Appennino. La pandemia, il Pnrr e il salto tecnologico hanno mutato lo scenario. La nuova prospettiva infrastrutturale del Nord Ovest, che include, oltre alle opere portuali, anche il completamento del Terzo Valico, alle spalle di Genova e la nuova sagomatura dei tunnel ferroviari sulla linea Prato-Bologna, da dedicare esclusivamente alle merci, ci deve indurre a guardare ai porti liguri e dell’Alto Tirreno come ad un unico quadrante geografico nel quale, all’ampliamento dell’accessibilità marittima, devono corrispondere la massima efficienza nella capacità di smistare le merci da origine a destino nonché la creazione di nuovi servizi ad alto valore aggiunto, anche in termini di occupazione. Il mutamento di scenario comprende un nuovo equilibrio di “poteri” che, nel mondo dello shipping, si è spostato sempre più a favore delle linee marittime. Le compagnie marittime non possono più essere viste soltanto come mere imprese armatoriali ma piuttosto come soggetti integrati “verticalmente” fino a coprire i diversi segmenti del trasporto e della logistica. Soggetti, peraltro, sempre più polarizzati ed in grado di condizionare lo spostamento dei volumi fra un porto e l’altro così come la gestione delle fasi di trazione ferroviaria e stradale, di magazzino e perfino dei diversi servizi specialistici legati alla nave ed alla merce. La fine della fase di crescita esponenziale dei noli marittimi, che aveva favorito per due anni il godimento di extraprofitti stellari per i grandi “liners”, ha lasciato rapidamente il posto ad una situazione di “normalità” dove i temi della capacità di stiva che consente di gestire grandi volumi di merce e quello delle economie di scala, attraverso la gestione di navi giganti (15.000 Teu ed oltre), sono già tornati ad essere i fattori determinanti del mercato. Metafora di questa situazione è la parabola della piccola compagnia marittima Kalipso, emanazione della Rif Line, che aveva scalato anche Spezia con le sue piccole unità. La Kalipso aveva coperto una nicchia di mercato sulle rotte fra il Far East e l’Italia e poi anche per il Nord America con piccole navi da 1.500 Teu. L’operazione è stata possibile finché i noli superavano i 15.000 dollari sulle tratte in questione per poi chiudere rapidamente i battenti quando i noli sono tornati ai più realistici 1.500 dollari. La parabola di Kalipso significa, piaccia o non piaccia, che il mercato dello shipping, ma sarebbe meglio dire dell’intera filiera del trasporto e dei servizi collegati al trasporto marittimo, è ormai concentrata attorno a quattro/cinque soggetti peraltro con capacità di trasporto di volumi molto diversi fra loro. Si tratta di un mondo dove “piccolo” può essere anche “bello”, ma certamente non trova spazio. In questo scenario, sempre più complessa appare la prospettiva per il terminalismo indipendente, intendendo, con questo termine, soggetti societari ove una linea marittima non sia maggioritaria. Occorre dire, da questo punto di vista, che, dal punto di vista legislativo e della regolazione del mercato, non si è mai affrontato, in modo efficace e concreto questo tema. Ricordo, molti anni fa, un’efficace e illuminante lectio magistralis del professor Sergio Maria Carbone che definiva la natura “pubblica” del terminalismo privato. Con tale concetto si intendeva la concessione demaniale come godimento esclusivo di un bene demaniale da parte di un privato nel quale, tuttavia, le prerogative derivanti dalla natura pubblica del bene vengono appunto trasferite, nella loro titolarità, dal pubblico al privato, ma non certo possono venire meno. Per questo le concessioni di beni esistenti in una scarsa quantità, come le banchine e gli specchi acquei, devono essere utilizzate secondo il principio del “maggior interesse” pubblico, oggi declinato nei piani industriali e di investimento dei concessionari valutati idonei dalle Autorità di sistema portuale. In assenza di una regolazione del mercato che definisca possibili limiti e confini all’operato dei diversi soggetti economici, solo il pieno mantenimento degli impegni contenuti nei piani a supporto delle concessioni può garantire il mantenimento dell’interesse pubblico di una concessione. La concentrazione dei traffici pone dunque la necessità che i piani industriali dei terminalisti siano supportati da accordi commerciali o societari con le linee marittime in modo da garantire ai porti i volumi di traffico indispensabili per consentire gli investimenti e mantenere l’occupazione. Questo tema è stato recentemente affrontato da Cecilia Battistello Eckelmann in una intervista a Shipping Italy“.

Riassunti i termini del nuovo contesto in cui La Spezia si trova ad operare, Sommariva spiega che “restano da individuare alcuni obiettivi e proposte che possono consentire al porto, all’interno del quadrante geografico che abbiamo individuato, da Livorno a Genova, di continuare a esercitare un ruolo importate per il territorio e per il Paese. Si tratta, prevalentemente, di obiettivi e proposte che integrano e sviluppano vocazioni da sempre presenti nella portualità spezzina ma che oggi hanno bisogno di aggiornamenti, integrazioni e innovazioni. Si tratta di azioni in gran parte già in corso, ma che devono essere perseguite nel loro insieme, in quanto fra loro intimamente collegate”.

La Spezia porto dell’eccellenza ferroviaria. Il trasporto ferroviario è il futuro della portualità italiana ed europea. La Spezia può raggiungere, secondo i piani, lo “share” del 50% ferroviario sul traffico marittimo container generato in entrata ed uscita dal porto. Questo obiettivo è realizzabile con il rapido completamento dei lavori in corso per l’adeguamento infrastrutturale e tecnologico del nodo La Spezia Marittima, realizzando l’obiettivo della gestione di 2.000 treni l’anno da Santo Stefano Magra. Tale obiettivo sarà reso immediatamente possibile dall’implementazione del servizio “shuttle” a supporto della manovra ferroviaria dal porto a Santo Stefano e con la gestione h 24 del Terminal di Santo Stefano, adeguatamente attrezzato con mezzi di sollevamento e personale. Dovranno altresì individuarsi modalità per favorire la doppia trazione sulla tratta sud – nord della “Pontremolese” resa difficoltosa dalla durezza delle pendenze. L’obiettivo è anche azzerare la cancellazione di treni per cause tecniche dovute a problemi infrastrutturali o di servizio. A tal fine è anche opportuno rivedere la composizione societaria della società che gestisce la manovra aumentandone il tasso di “indipendenza”. Questo sarebbe possibile prevedendo, come era in passato, una forte presenza pubblica ovvero prevedendo la partecipazione di tutte le imprese ferroviarie. Il rafforzamento dei collegamenti ferroviari è peraltro l’unica via per potere aggredire mercati come la Svizzera o la Baviera che possono essere alla portata del nostro porto.

