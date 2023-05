“Omaggio a Ennio Morricone”, giovani musicisti del Cardarelli chiudono ‘Classica in Jeans’

Sabato 20 maggio, va in scena l’ultimo appuntamento della rassegna Classica in Jeans. Per l’occasione la manifestazione si sposta nello splendido Salone della Provincia della Spezia, sempre alle 17. Sul palco gli studenti del Liceo musicale “Cardarelli”, diretti da Lorenzo Cimino in un omaggio a Ennio Morricone e alle sue musiche da Film. Ancora una volta, un’occasione unica per giovanissimi talenti, di potersi esibire, dimostrando competenze e creando allo stesso tempo per loro, un momento di scambio e confronto con il pubblico e gli attori del settore.

Il programma denso e di sicuro impatto prevede, E. Morricone: Nuovo Cinema Paradiso, Medley western – N. Rota, Il Padrino – D. Shostakovich, Waltz 2 J. – Zawinul, Birdland – G. Gaslini, Profondo rosso – L. Schifrin, Mission impossible – J. Desmond, Take 5 – J. Pastorius, The chicken. Ad eseguire il programma: Emma Santini, Iolanda Lodola, Sofia Costa, flauti – Viola Puggioni, Angelica Medone, Eva Panichi, Leonardo Castagna: clarinetti – Vinicio Esposito: sax – Thomas Menichini, Samuele Varsi, Riccardo Cecchi: trombe – Giada Evangelisti, Ginevra Benettini, Agnese Ravenna: violini – Simona Casanova: viola – Mattia Carpeggiani, Gabriele Cerisola: percussioni – Leonardo Anselmo, Giulio Buccheri: tastiera.

