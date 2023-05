Seconda lista più votata della tornata e prima tra quelle espressione di un partito, con 13 punti percentuali e mezzo e tre seggi: questo il risultato del Pd alle elezioni amministrative di Sarzana. Un esito che però vede i Dem perdere oltre mille voti rispetto alla tornata del 2018 – quando avevano valicato il 24 per cento e sfiorato le 2.600 crocette – e che potrebbe essere legato al robusto risultato della civica Guccinelli sindaco, che ha raccolto quasi il 10 e mezzo per cento, oltre 1.100 voti (2 seggi). Niente seggi per le altre liste del fronte del centrosinistra: non ce la fanno le civiche Sinistra e Ambiente (2.76 per cento) e Lavoro per Sarzana (2.3 per cento), non ce la fa la lista Terzo polo, cioè Azione più Italia viva (2.75 per cento), non ce la fa nemmeno la lista Insieme per Guccinelli sindaco (poco oltre il 4 per cento), lista erede dello schieramento che cinque anni fa aveva sostenuto Paolo Mione e che, pur senza candidare l’ex presidente del consiglio comunale, intendeva proseguirne l’esperienza, a sostegno di Guccinelli. Sei in tutto quindi i consiglieri del centrosinistra: tre Pd, due di Guccinelli sindaco e l’ex primo cittadino.

L’articolo Pd primo partito ma con mille voti in meno, supera il 10 per cento la civica di Guccinelli proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com