Ponzanelli per Ponzanelli, Luca il più votato: “Grande soddisfazione per me e per il gruppo”

“Sono molto soddisfatto, percepivo un buon clima e pensavo di poter fare bene ma sicuramente non mi aspettavo questi numeri. C’è molta gioia e anche un po’ di imbarazzo, ringrazio di cuore tutti coloro che hanno scelto di darmi una preferenza”. Sono state in tutto 263 quelle raccolte da Luca Ponzanelli, il più votato nella tornata elettorale di Sarzana che ha confermato Cristina Ponzanelli alla guida della città per altri cinque anni. Vittoria a cui la lista arancione “Avanti Sarzana!” ha contribuito con il 7,59%.

“Una soddisfazione doppia – sottolinea il neo consigliere, confermato dopo i 114 voti del 2018 – perché in molti alla vigilia delle elezioni ci davano in crisi invece il nostro apporto alla conferma di Cristina è stato importante. Un gruppo che voglio ringraziare, in particolare Giacomo Giampedrone e Cristiano Lavaggi, perché cinque anni fa mi ha dato l’opportunità di iniziare questa esperienza che, per quanto mi riguarda, ho sempre vissuto con un approccio meno politico e più “umano”, cercando di costruire rapporti con le persone senza mai nascondermi. Penso che il politichese non paghi e sia sempre utile accettare le critiche così come evidenziare le cose importanti. Cristina poi ha fatto molto e lo ha fatto bene, quindi per me è stato ancora più facile”.

“La vittoria al primo turno? Per certi versi ha un valore ancora più rilevante e simbolico rispetto a quella di cinque anni fa, anche perché non bisogna dimenticare lo spessore politico e l’esperienza del principale avversario. Sono contento che la gente abbia compreso la nostra proposta, perché quando costruisci una scuola e avvii altri progetti forse è più facile far capire ciò che vuoi portare avanti e spiegare gli obiettivi da raggiungere. Di contro – osserva – la città ha capito che sul fronte opposto il pacchetto proposto non sarebbe stato realizzabile. Diciamo che è stato un ballottaggio anticipato fra Ponzanelli e Guccinelli, vinto nettamente”.

“Un futuro in giunta? Ne parleremo nei prossimi giorni – conclude – però dal punto di vista personale e della lista il risultato è abbastanza evidente e mi aspetto che il lavoro svolto venga valorizzato in primis per dare una rappresentanza al gruppo anche per quanto fatto in Regione”.

L’articolo Ponzanelli per Ponzanelli, Luca il più votato: “Grande soddisfazione per me e per il gruppo” proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com