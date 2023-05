Sampdoria Primavera, mercoledì,  a Milano contro l’Inter

Genova. A tre giornate dalla fine del Campionato Primavera 1, la Sampdoria (con 44 punti) staziona in un apparente limbo, a 6 punti dai play off (la Juventus, sesta in classifica, ne ha 50) ed a 6 lunghezze sopra la zona play out (l’Atalanta, 15esima, ne ha 38 e vanta dalla sua un calendario non impossibile).

Decisive saranno pertanto le tre difficili sfide, che attendono i ragazzi di Felice Tufano, la prima il 17/5 in trasferta con l’Inter, la seconda il 22/5 a Bogliasco con la Fiorentina e l’ultima il 27/5 ancora fuori casa con la Roma; tutti match in cui la Samp dovrà fare a meno del bomber Montevago, impegnato in Argentina nei Mondiali Under 20.

» leggi tutto su www.genova24.it