Tari, Genova la più cara tra le città metropolitane: lo studio della Uil

Genova.Genova ha la tassa sui rifiuti, la Tari, più alta tra le città metropolitane. Lo stabilisce uno studio del Servizio Lavoro Coesione e Territorio della Uil Nazionale che ha elaborato i costi in 107 città capoluogo di provincia. Il campione si riferisce ad una famiglia composta da quattro persone con una casa di 80 metri quadri e un reddito ISEE di 25 mila euro.

Tra il 2021 e il 2022 la TARI è aumentata in 65 città capoluogo. Nel 2022 il costo medio della TARI è pari a 325 euro annui con punte di 519 euro. In valori assoluti nel 2022, il costo maggiore nel Nord Italia si registra a Genova con 489 euro con il 37,8% in più rispetto al 2018. Genova è anche prima tra le città metropolitane e al terzo posto in Italia. Più care della città della Lanterna ci sono Pisa con 519 euro (Centro) e Brindisi con 518 euro (Sud). Tra il 2018 e il 2022, ovvero in 5 anni, la Tassa sui Rifiuti è aumentata mediamente del 7,7%, mentre nell’ultimo anno, rispetto al 2021, l’aumento è stato pari allo 3,7%.

