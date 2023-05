Torneo di calcio a 5 interforze, la prima sfida vede di fronte Polizia di Stato e Vigili del fuoco

Da collaboratori ad avversari, ma solo sul campo da calcio. Le forze dell’ordine spezzine si sfideranno nelle prossime settimane in un torneo di calcio a 5 che andrà in scena al Fuoricampo di Rebocco e al Fantasy delle Pianazze. Il primo fischio d’inizio è fissato per domani sera e vedrà di fronte Polizia di Stato e Vigili del fuoco, ma a comporre il tabellone ci sono anche Guardia di finanza, Polizia penitenziaria, Polizia locale e Marina militare.

Il tabellone prevede un girone unico con scontri diretti tra tutte le squadre. Al termine della regular season si svolgeranno i playoff che vedranno contrapposte la prima classificata e la quarta da una parte e la seconda e la terza dall’altra. Le vincenti si sfideranno nella finalissima per il primo posto.

Ci saranno premi e riconoscimenti per le tre squadre sul podio, per il miglior portiere e per il miglior attaccante.

