Via Cornigliano, allo studio il divieto h24 per i tir. Ma quattro su cinque passano in deroga

Genova. Divieto di transito per i tir in via Cornigliano valido 24 ore al giorno. Dopo l’incidente mortale della scorsa settimana e le proteste dei residenti, il Comune sta valutando un’estensione dell’ordinanza oggi in vigore dalle 9.00 alle 17.00, come chiesto all’unanimità dal Municipio Medio Ponente con una mozione approvata l’anno scorso.

A confermarlo che sono allo studio ulteriori misure è stato oggi l’assessore alla Sicurezza Sergio Gambino rispondendo ad alcune interrogazioni sul tema in Consiglio comunale: “Con l’assessore Matteo Campora si stanno facendo valutazioni per estendere il divieto h24. In origine non era stato fatto per dare alternanza di passaggi rispetto a Sampierdarena, dove il divieto vige da 17.00 in poi. Dobbiamo ridisegnare gli aspetti di viabilità a 360 gradi”.

