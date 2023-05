118 Genova e Tigullio, Gratarola a Garibaldi (Pd): “Ipotesi valutata dopo approfondita interlocuzione”

Genova. “Un’approfondita interlocuzione con i territori ha portato a rivalutare l’ipotesi del disegno iniziale di un atto che, peraltro, è tutt’ora modificabile. Come diceva Russell Lowell, ‘Solo gli stupidi non cambiano mai opinione’”.

L’assessore alla Sanità della Regione Liguria Angelo Gratarola replica così alla nota diffusa dal capogruppo del Partito Democratico in merito alla nuova organizzazione delle centrali operative del 118 in Liguria, discussa oggi in Commissione regionale Salute all’interno della condivisione del nuovo Piano Socio Sanitario Regionale approvato in bozza dalla Giunta, ma di cui è ancora in corso l’iter di confronto indispensabile per giungere poi all’approvazione definitiva da parte dell’Assemblea legislativa.

» leggi tutto su www.genova24.it