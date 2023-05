Bandiera Azzurra per Santo Stefano, domenica la consegna

Si terrà domenica 21 maggio la cerimonia di consegna al Comune di Santo Stefano Magra dell’ambìto riconoscimento “Bandiera Azzurra 2023”, conferito da FIDAL – Federazione Italiana di Atletica Leggera e ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

“Siamo orgogliosissimi di aver conquistato questa bandiera – esordisce la sindaca Paola Sisti, a pochi giorni dalla cerimonia di premiazione – Avevamo la percezione che nel nostro territorio la qualità della vita fosse alta, anche grazie ai grandi spazi verdi utilizzati per sport leggeri, a partire dalla pista ciclabile e dalla presenza dei parchi e dei percorsi lungo fiume. Chiaramente questo riconoscimento conferma la nostra percezione che nasce da uno sforzo comune dell’amministrazione e della nostra comunità. Abbiamo cercato in questi anni di valorizzare tutte le attività sportive, non soltanto calcio e pallavolo, ma anche la ginnastica ritmica che è un’eccellenza santostefanese, il judo praticato anche ad alti livelli agonistici, e anche l’attività sportiva delle persone comuni, come le camminate, le pedalate in bicicletta i giochi nei parchi, i percorsi della Francigena, i sentieri nel verde…Questo riconoscimento ci fa capire che siamo sulla strada giusta”.

Il percorso che sarà insignito del premio coincide con un tratto del Canale Lunense ed è stato battezzato con il nome di ‘Percorso dell’acqua’: “Abbiamo deciso di chiamarlo così per mettere in risalto la presenza nel nostro territorio di questo importante corso di irrigazione, indispensabile per la salvaguardia dell’agricoltura”, precisa Sisti.

La giornata del 21 maggio di inaugurazione del nuovo itinerario Bandiera Azzurra, prevede due punti di partenza e due percorsi di diversa lunghezza, così da consentire a tutti di poter partecipare in base alle proprie possibilità: alle ore 9.30 il ritrovo è previsto in Piazza della Pace da cui partirà il gruppo di camminata che percorrerà l’itinerario più lungo (5.840 m); alle ore 10.00 invece, il ritrovo sarà nel piazzale del Centro Medico Diagnostico (CMD) per un itinerario più corto (2.000 m), sempre alla presenza di istruttori Uisp. La cerimonia avverrà intorno alle 11.30 presso il Parco Don Casale, punto di incontro dei due percorsi.

Oltre alla sindaca Paola Sisti e alla giunta comunale, sarà presente, come anticipato nelle settimane scorse, anche Maurizio Damilano, campione olimpico e ideatore del progetto

Il format di Bandiera Azzurra prevede anche un altro momento importante, questa volta rivolto alle scuole: si tratta di un momento formativo previsto per lunedì 22 maggio presso la Scuola Media Schiaffini alla presenza di una psicologa sportiva e, di nuovo, dall’ex marciatore italiano e due volte campione mondiale Maurizio Damilano

L’articolo Bandiera Azzurra per Santo Stefano, domenica la consegna proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com