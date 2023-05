Borghetto, il sindaco Canepa: “Triste diatriba tra i gruppi di minoranza. Brutta pagina per la città”

Borghetto. “Da qualche giorno stiamo assistendo, sui media e sui social, a un botta e risposta davvero poco edificante con reciprochi scambi di accuse tra i due gruppi consiliari di minoranza, il gruppo Borghetto Domani – Giraldi sindaco e il gruppo Misto nato da una scissione avvenuta solo pochi mesi fa”.

Ad affermarlo è il sindaco di Borghetto Giancarlo Canepa, che ha colto l’occasione per levarsi anche qualche proverbiale sassolino dalla scarpa: “La cosa sarebbe anche divertente se non si trattasse di consiglieri comunali eletti, peraltro sotto la stessa lista. Non posso certo dire di esserne stupito, altro non ci si poteva aspettare da un gruppo di persone molto variegato nato un anno fa il cui unico punto di unione è stata la astiosa contrapposizione nei confronti del sottoscritto”.

