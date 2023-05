“Cambiamento positivo, spostare la narrativa della Hiv”, a Milano l’iniziativa di Volt Genova

Genova. Sono passate molte estati da quel 3 luglio del 1981, quando il New York Times pubblicò il primo articolo dedicato all’infezione da HIV: “Raro cancro osservato in 41 omosessuali” preannunciando la pandemia che negli anni a seguire avrebbe infettato più di 60 milioni di persone in tutto il mondo, uccidendone la metà. Nonostante già nell’anno successivo alla pubblicazione dell’articolo ci si accorse che l’infezione colpiva anche gli eterosessuali, per molti anni è stata considerata la malattia di persone gay, tossiche e “dissolute” e chi veniva colpito “era andato a cercarsela”.

In questi quarantadue anni sono stati fatti molti passi avanti tra lotte, conquiste e progressi nell’ambito della prevenzione dell’infezione da HIV e della cura dell’AIDS, ma lo stigma che ricade su chi ha contratto questo virus è ancora forte, e per sconfiggerlo c’è solo un modo: fare informazione. Per questa ragione Volt Milano – in collaborazione con Volt Genova – ha organizzato un pomeriggio all’insegna del confronto, della condivisione e dell’informazione sul tema.

