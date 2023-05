Capriolo cade in mare e resta incastrato negli sciogli, liberato (il filmato)

Dall’ufficio documentazione e comunicazione dei vigili del fuoco

Questo pomeriggio un giovane capriolo ha deciso di spingersi fino al mare in località Voltri, cadendo poi in acqua e restando incastrato fra due scogli. I vigili del fuoco di Multedo ed i sommozzatori giunti dal Comando VVF, si sono calati raggiungendo l’animale e lo hanno infilato in un sacco in modo da tranquillizzarlo e lo hanno poi liberato in località Campenave, luogo decisamente più idoneo al cervide.

A questo link il video del rilascio

