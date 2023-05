Casa del Soldato di Sturla: vigili del fuoco verso la cessione, ma intanto puliscono il giardino

Genova. La lunga, anzi lunghissima, storia della Casa del Soldato di Sturla potrebbe avere a breve una nuova pagina da voltare, anche se il finale è ancora lontano da essere scritto. Secondo alcune indiscrezioni trapelate in queste ore, infatti, il comando dei Vigili del Fuoco sarebbe in procinto di rinunciare alla proprietà della palazzina razionalista assegnatagli dal demanio.

A confermare questo passaggio la consigliera municipale Serena Finocchio, leader dell’opposizione nel parlamentino del Levante, e che da tempo si batte per la riconversione dello stabile degli anni 30 in un spazio dedicato alle associazioni del quartiere. “Sappiamo che sono state attivate le carte per restituire l’immobile – spiega – che effettivamente è inadatto alle esigenze del corpo dei vigili del fuoco, come peraltro andiamo dicendo da mesi”.

