Chiusura edicole a Genova, ipotesi salvezza di Fenagi: “Trovare prodotti alternativi da vendere”

Genova. “È vero, la situazione delle edicole a Genova è drammatica, ed è sotto agli occhi di tutti” dice Franco Rondanina – coordinatore provinciale Fenagi, sindacato della Confesercenti che rappresenta le aziende di rivendita dei quotidiani e periodici – commentando lo sfogo di uno dei pochi edicolanti ancora operativi in centro città, Stefano Corrado titolare del chiosco in piazza De Ferrari, che a Genova24 ha raccontato come la categoria sia ormai “in ginocchio”.

E prosegue: “Solo lo scorso anno a Genova sono state chiuse ben 25 edicole, per lo più in centro. Si pensi che ad oggi in tutto Corso Europa non c’è più neanche una sola edicola. Va un po’ meglio in periferia e nei quartieri interni perché lì vivono molti anziani fedeli ai quotidiani cartacei e non presenti nel mondo digitale. In centro invece con uffici e giovani lavoratori quasi nessuno compra più il giornale, ma la maggior parte attiva abbonamenti online. In questo caso nelle vendite si punta solo su turisti, ma quasi mai comprano giornali. Va un po’ meglio anche in riviera, perché lì le edicole vendono di tutto e di più, e non solo quotidiani e riviste”.

