Comune di Arcola potenzia l’organico, sette assunzioni in vista

Si è svolto ieri pomeriggio l’incontro del Sindaco di Arcola con le rappresentanze sindacali territoriali e le Rsu del Comune, che hanno espresso alcune problematiche riguardo ai carichi di lavoro e all’applicazione di alcuni istituti contrattuali. Il confronto si è svolto in un contesto di grande attenzione e disponibilità da entrambe le parti, mettendo al centro e condividendo l’importante contributo in termini di collaborazione e attività professionale prestata da tutti i dipendenti del Comune. Il Sindaco, riconoscendo il periodo di particolare ed intensa attività lavorativa legata ai numerosi progetti e iniziative in corso e che si affronteranno, ha sottolineato l’avvio di alcuni interventi sulla struttura organica, già a partire dal mese di giugno, che potranno rispondere in modo efficace alle necessità di miglioramento organizzativo: saranno infatti inserite tre nuove risorse amministrative, due assegnate all’area amministrazione e finanza e una agli uffici demografici.

Previste altre quattro assunzioni: una presso i servizi sociali, tre presso l’area tecnica, di cui due da assumere con concorso che sarà bandito a breve. In tale contesto si è sottolineato un altro passo importante che è stata l’adesione alla piattaforma Asmel, che permetterà di verificare la disponibilità di professionalità su un elenco di selezionati da una piattaforma nazionale della pubblica amministrazione.

Circa lo straordinario si è trovata una soluzione di riequilibrio e si è condivisa inoltre la possibilità di confrontarsi sull’attribuzione delle particolari responsabilità all’interno di ogni settore.

In un clima di condivisione il Sindaco si è preso l’impegno di programmare incontri periodici con la Rsu e con i diversi settori per tenere vivo il confronto sull’andamento delle attività, sottolineando fin d’ora l’apprezzamento di tutta l’amministrazione per l’impegno profuso dai dipendenti dell’ente e dal senso di dovere dimostrato; è importante raggiungere traguardi condivisi anche e soprattutto nella prospettiva di lavorare all’interno di un contesto di rapporti interpersonali positivo e sereno.

