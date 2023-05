Domenica 21 maggio a Boccadasse la traversata di nuoto in acque libere: iscrizioni aperte

Genova. È stata presentata questa mattina The Start Swim Zena – Traversata “Crêuza de mä”, la tappa inaugurale del circuito nazionale Italian Open Water Tour che domenica 21 maggio vedrà disputare tre gare di nuoto in acque libere tra i Bagni San Nazaro, corso Italia e Boccadasse.

La manifestazione, rivolta a professionisti e non, rappresenta il primo di tre appuntamenti che si svolgeranno in Liguria tra Genova, Camogli e Noli, dando forma al primo “Trittico dei Caruggi”, un circuito nel circuito che avrà ben sedici classifiche dedicate. Le tre tappe del “Trittico dei Caruggi”, insieme alle altre sei in programma su tutto il territorio nazionale, per un totale di 9 appuntamenti, concorreranno per la conquista del Challenge 2023.

» leggi tutto su www.genova24.it