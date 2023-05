Giro d’Italia in Liguria: la val Fontanabuona si tinge di rosa, ecco le modifiche alla viabilità

Genova. La val Fontanabuona si tinge di rosa per il passaggio dell’undicesima tappa del Giro d’Italia Camaiore-Tortona, la più lunga di questa edizione: 219 km. La carovana ciclistica del Giro una volta giunta a Sestri Levante e Chiavari dal passo del Bracco, passerà nell’entroterra del golfo del Tigullio, attraversando Carasco, Cicagna e i paesi della Val Fontanabuona. Affrontata la breve ascesa di Colla di Boasi scenderà quindi a Montoggio e Busalla, verso il passo della Castagnola. Dopo il successo di ieri del danese Cort Nielsen, la classifica generale non è cambiata. L’uomo da battere resta Geraint Thomas. Stamattina altri abbandoni per Covid, dopo la positività di giorni scorsi del favorito Evenepoel.

Si riparte con Geraint Thomas in maglia rosa. Il 36enne gallese di Ineos-Grenadiers ha 2” di vantaggio su Primoz Roglic (Slo, Jumbo-Visma) e 5” sul compagno di squadra e connazionale Tao Geoghegan Hart. Quarto Almeida a 22”, quinto Leknessund a 35”, sesto Damiano Caruso a 1’28”. Poi Kamna a 1’52”, Sivakov a 2’15”, Dunbar a 2’32”, Arensman a 2’32”. Così le altre classifiche: Jonathan Milan ha la maglia ciclamino dei punti, Davide Bais quella azzurra della montagna. Il miglior giovane – maglia bianca – è Joao Almeida. A squadre comanda Ineos-Grenadiers.

