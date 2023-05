Il Comune di Fleurville in visita a Quiliano per la firma del Gemellaggio

Quiliano. Nella giornata di venerdì 19 maggio arriva a Quiliano la delegazione del Comune di Fleurville. Durante questa visita (che durerà tre giorni) nel territorio quilianese gli amici del Comune francese potranno conoscere meglio le realtà del territorio.

Si comincerà con l’incontro con gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Quiliano, per poi proseguire con gli scambi di progettualità con il Comitato Gemellaggi di Quiliano, l’incontro con un rappresentante regionale AICCRE, ed infine la celebrazione della forte amicizia con Quiliano in occasione della cerimonia di firma del Giuramento della Fraternità Europea e del Gemellaggio. La cerimonia si svolgerà nella mattinata di sabato 20 maggio 2023 alle ore 10.30 presso la Sala Consiliare (Piazza Costituzione) a Quiliano. Parteciperà inoltre a questo evento Desi Slivar, rappresentante regionale dell’AICCRE (Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa).

