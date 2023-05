In ricordo di Arturo. Paita: “Tante battaglie insieme per i diritti”. Fials: “Sempre disponibile”

La Segreteria Provinciale della F.I.A.L.S. si unisce al dolore dei familiari per la prematura scomparsa dell’amico Arturo Vivaldi avvenuta questa mattina dopo un lungo ricovero presso l’Ospedale S. Martino di Genova Arturo è stato uno dei fondatori del Sindacato autonomo all’interno della Asl5 Spezzino dopo diverse esperienze in altre organizzazioni sindacali. Sempre attivo e disponibile con tutti i colleghi e da sempre impegnato nella lotta quotidiana che sosteneva per il miglioramento delle condizioni di vita e lavorative di chi sfortunato come lui degli appartenenti all’Associazione Italiana Ciechi fino a fino a diventarne il maggiore rappresentate a livello locale e regionale. “Su Arturo potevamo sempre contare: era sempre disponibile, anche se oramai stabile a Genova, se qualche problema coinvolgeva colleghi o appartenenti alla sua associazione. Lavorava al centralino dell’Azienda dove per molti anni ha sempre dimostrato professionalità, disponibilità e gentilezza nello svolgimento della sua attività anche se spesso costretto a svolgerla in condizioni precarie e disagevoli migliorate grazie a lui che testardamente si è battuto per avere un ambiente di lavoro più dignitoso per i suoi colleghi. Questa è una giornata triste per noi perché Arturo sarà sempre nei nostri cuori con il suo sorriso e per quel suo ‘…dimmi bello’ che era il suo modo di rispondere a tutti i dipendenti che al centralino si rivolgevano; crediamo che se qualcuno vorrà rivolgere una preghiera in alto sarà Arturo a rispondere ‘ciao bello desideri?”. Anche Raffaella Paita, parlamentare spezzina, ha un ricordo di Arturo: “Una persona straordinaria. La sua scomparsa mi addolora profondamente. Ero legata a lui da una grande amicizia che durava da più di vent’anni. Con Arturo ho condiviso tante battaglie per i diritti, per le pari opportunità delle persone con disabilità e ipovedenti, a cui lui ha dedicato una vita intera. Lo ha fatto in maniera generosa, senza risparmiarsi e con un garbo e una ferma delicatezza che lo rendevano unico. Arturo mancherà al mondo dell’associazionismo ligure e a tutti coloro che, come me, hanno avuto il privilegio di percorrere dei tratti di strada istituzionale e politica insieme, alle tante persone che gli hanno voluto bene. Alla moglie e alla figlia, le mie più sentite condoglianze e un forte abbraccio.

