Lavagna: “Pedofilia: conoscerla per combatterla” domani nuovo incontro

Da Roberto Devoto docente Istituto Comprensivo

Partecipazione oltre le aspettative per il primo incontro di formazione teorico-operativo sul tema “Pedofilia: conoscerla per combatterla” organizzato dall’Istituto Comprensivo di Lavagna in collaborazione con Associazione Prometeo e grazie al sostegno dell’associazione di promozione sociale “Futura”.

Relatore dell’incontro Massimiliano Frassi, fondatore e presidente di Associazione Prometeo, attiva da oltre vent’anni nella lotta alla pedofilia e nella tutela dell’infanzia violata; ha introdotto l’incontro la dirigente scolastica prof.ssa Isabella Herzfeld, che ha affermato: “Tutti devono essere coinvolti nel percorso di formazione su questo tema che riguarda la sicurezza dei nostri studenti e delle nostre

studentesse. Per questo, grazie alla collaborazione della Dsga dell’Istituto dott.ssa Lucia Caldarone è stata coinvolta l’Associazione Prometeo, che ha grande esperienza nel campo, affinché l’argomento sia affrontato con grande competenza, sincerità, senza imbarazzi ma ponendosi di fronte al problema per conoscerlo e proteggere efficacemente i minori”.

