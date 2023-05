L’ospedale che nasce col cappio al collo e il bilancio che avrebbe portato al commissariamento: giovedì sera consiglio comunale straordinario sulla sanità

Giovedì sera si ritorna a parlare di sanità in consiglio comunale. A riportare all’attenzione dei consiglieri, della giunta e del sindaco un argomento che riguarda davvero tutti sono stati i gruppi di opposizione con una richiesta sottoscritta da tutti i componenti della minoranza e accompagnata dalla mozione “Situazione sanitaria nella provincia della Spezia”, un documento che fotografa le ombre e le luci del contesto della Asl 5 e che si propone di impegnare l’amministrazione comunale a farsi portavoce di alcune richieste specifiche in sede di Conferenza dei sindaci e nei confronti della Regione.

Nello specifico si tratta di una richiesta a Governo e Regione di maggiori risorse da destinare alla sanità pubblica, di un appello a Regione e Asl per la predisposizione di una programmazione pluriennale per evitare la progressiva privatizzazione dei servizi sanitari (con investimenti su personale, attrezzature e strutture), di un maggiore impegno economico per la riduzione delle liste di attesa, di una richiesta di eliminazione del canone di oltre 16 milioni annui per il nuovo ospedale a carico della Asl spezzina, di una domanda di incremento dei posti letto nelle Rsa e di un invito a potenziare la sanità territoriale e gli investimenti sui territori ad alto flusso turistico, dove l’estate porta con sé maggiori costi sanitari.

“Abbiamo sentito tutti insieme la necessità di affrontare questo tema, anche perché la popolazione – ha dichiarato questa mattina, alla vigilia della seduta straordinaria, la capogruppo del Pd Martina Giannetti – percepisce la condizione di insostenibilità della sanità locale, peraltro in un contesto regionale grave. I dati dello studio effettuato nei mesi scorsi dicono che metà degli spezzini ricorre alla sanità privata, che la migrazione verso altre Asl è strutturale e che chi ha redditi bassi ha difficoltà ad accedere a qualsiasi tipo di prestazione sanitaria. Sette su dieci ritengono difficile ottenere una visita specialistica in tempi ragionevoli e uno su tre si è trovato a fronteggiare una lista di attesa più lunga di tre mesi nell’ultimo anno”.

Presentati i punti salienti degli obiettivi della mozione Giannetti ha proseguito: “Asl 5 deve interrogarsi sul suo futuro, sul canone di 16 milioni di euro previsto per 25 anni per il nuovo ospedale. La Regione ha dichiarato che lo pagherà lei, ma come? Comunque con denaro pubblico, che sarà sottratto ad altri servizi. Abbiamo letto le notizie preoccupanti sul numero di posti letto del nuovo Felettino, che non saranno sufficienti. E non dimentichiamo che il costo delle prestazioni aggiuntive nei primi tre mesi dell’anno è stato di 400mila euro: dove prenderemo i soldi per pagare tutto questo? Lo scopo della nostra mozione è proprio quello di discutere in maniera organica di tutto questo e di fare in modo il Comune si assuma la responsabilità di far valere i diritti dei cittadini. Non solo in termini politici ma anche legali in quanto il sindaco è la massima autorità sanitaria e con la condivisione del consiglio comunale può agire con più efficacia non solo nella Conferenza dei sindaci ma anche nei confronti della Regione”.

