Media Valbisagno senza il ‘Maggio dei libri’, Venturini: “Occasione persa per il territorio”

Genova. “Genova città del libro 2023: strano modo per celebrare questo riconoscimento da parte del Municipio IV Media Valbisagno! In Valbisagno, negli anni in cui Genova non era città del libro, si leggeva! Un sacco si leggeva! Per tutto l’anno autori e autrici venivano a presentare le loro opere alla cittadinanza, l’Auditorium era aperto almeno una volta alla settimana per un evento organizzato dall’Assessorato alla Cultura e a maggio, per quattro anni di seguito, il Municipio aderì alla manifestazione nazionale “Maggio dei Libri”, promossa dal Ministero della Cultura, con un Festival della Lettura denominato “Valbisagno comunità che legge” che, nell’ultima edizione 2022, durò 6 giorni, dal 26 al 31 maggio”.

Così incomincia il comunicato stampa congiunto firmato da ValBisagno Insieme, Partito Democratico e M5s che attacca la giunta municipale della Media Valbisagno per la mancata programmazione di eventi dedicati alla lettura, molto apprezzati da studenti e residenti.

