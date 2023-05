Pd dopo il voto, Baruzzo: “Occorre dare continuità e un senso diverso alla presenza politica della sinistra nel territorio”

“A Sarzana il centrodestra vince e allarga il suo consenso, dopo una campagna elettorale lunga, in cui tutti i candidati, e tra questi in particolare i candidati del Partito Democratico insieme a Renzo Guccinelli, hanno dato una non facile prova di passione e abnegazione. Tra i cittadini che si sono presentati al voto, solo quattro su dieci hanno espresso la propria fiducia per un candidato diverso da Cristina Ponzanelli: questo segnale restituisce la misura della sconfitta, ma indica anche il terreno da cui ripartire, il terreno di un’opposizione sociale e aperta, da ricostruire consapevoli di quello che non ha funzionato e nel segno di una concreta unità. Senza ricette precostituite e senza fughe in avanti personali. Lo dobbiamo a quanti hanno già chiesto discontinuità e cambiamento e soprattutto a quelli che rimarranno delusi da un civismo ambiguo che, al di là dell’indubbio successo elettorale, mostrerà presto i suoi limiti e le sue contraddizioni. Occorre dare continuità e un senso diverso alla presenza politica della sinistra nel territorio: creare uno spazio di cui un nuovo Partito Democratico possa essere il perno, senza pretese di esclusività, in dialogo con le altre forze politiche e sociali, ripartendo dal messaggio delle primarie del 26 febbraio, dal coraggio e dalla chiarezza. Convocare al più presto un’assemblea aperta a iscritti e non iscritti, rilanciare il tesseramento, sostenere e stimolare l’azione politica del gruppo consiliare e di tutta l’opposizione, in particolare sui problemi della salute e dell’ambiente, del governo del territorio e della difesa del welfare. Anche a Sarzana può nascere una sinistra moderna, popolare e forte della sua tradizione ma plurale e aperta a mondi e linguaggi diversi. Le formazioni indipendenti e civiche hanno un valore indiscutibile, ma il Partito Democratico, ben conscio dei propri limiti, rimane lo strumento più credibile per dare ai progressisti una casa e un punto di riferimento. Umiltà e disponibilità all’ascolto sono indispensabili, nessuno si salva da solo: a chi dal Partito Democratico, in un passato recente e meno recente, ha avuto di più in termini di esperienze e visibilità spetta la responsabilità di mettere a disposizione di tutti questa forza, con generosità e disinteresse”.

Marco Lorenzo Baruzzo, iscritto al Pd di Sarzana

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com