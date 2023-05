Pesca 1/ Acque interne, in Val d’Aveto prevale Piertrosino

Da Umberto Righi, Fi.Ma. Chiavari

Forse ci ha messo lo zampino il meteo, con pioggia e freddo, ma la selezione zonale degli Italiani mosca organizzata per FIPSAS dalla ASD Val d’Aveto nelle acque del nostro bellissimo torrente Aveto, non è andata come si sperava; e dire che le impostazioni tecniche sono state ceffate dai moschisti locali potrebbe risultare penalizzante per il blasone dei nostri rappresentanti (FIMA Chiavari e ASD Val d’Aveto “ex FlyGe” ) ma sta di fatto che i toscani del Fly Fox Firenze hanno messo in saccoccia i migliori risultati rispetto ai liguri nelle quattro prove disputate nel weekend del 13-14 maggio scorso.

» leggi tutto su www.levantenews.it