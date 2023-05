Piaggio Aerospace Villanova, dagli Stati Uniti nuovo ordine per un P.180 Evo

Villanova d’Albenga. Con l’obiettivo di intercettare nuove opportunità commerciali a livello internazionale, Piaggio Aerospace parteciperà, dal 23 al 25 maggio prossimi, all’European Business Aviation Convention and Exhibition “EBACE 2023”, uno degli airshow di maggior prestigio a livello globale per il settore dell’aviazione d’affari, in programma al Palexpo di Ginevra (Svizzera) e all’adiacente aeroporto internazionale.

Ad EBACE, Piaggio Aerospace esporrà un P.180 Avanti EVO in configurazione “shuttle”. Il velivolo multiutility è conosciuto in tutto il mondo per la sua versatilità, che lo rende un mezzo idoneo sia alle special mission (aeroambulanza, ricognizione, radiomisure) sia al trasporto executive. EBACE, salone aperto esclusivamente agli operatori di settore, attira mediamente più di 400 espositori e oltre 10 mila addetti ai lavori da tutto il mondo.

