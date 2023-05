Ponte Morandi, in aula il “bombarolo etico” Coppe: “Nel 2003 mi chiesero di demolirlo perché la manutenzione costava troppo”

Genova. A Genova ha fatto nel corso della sua carriera di esplosivista ben 34 demolizioni, le più importanti sono state la Erg, Ansaldo Energia, l’area a caldo dell’Ilva e da ultimo, ciò che restava del ponte Morandi dopo il crollo del 14 agosto del 2018. Mezzo quintale di esplosivo per abbattere le pile 10 e 11 dopo lo smontaggio delle altre pile non strallate.

Ma Danilo Coppe, amministratore della Sicart, non è stato sentito in aula per la maxi operazione di demolizione del giugno 2019 bensì per uno studio di fattibilità commissionatogli sa Spea molti anni prima. Era il 2003 e un funzionario di Spea contatto la Sicart per chiedere uno studio di fattibilità e anche un preventivo per l’abbattimento del ponte Morandi.

