Ricettazione, contraffazione ed esportazione di opere d’arte: sequestrati in Liguria beni per un valore di 4 mln di euro

Liguria. Beni culturali per una valore complessivo di 4 milioni e 300mila euro quelli sequestrati in Liguria lungo il 2022. Le operazioni sono state effettuate dai carabinieri del nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Genova.

In tutto sono state 31 le verifiche sulla sicurezza eseguite presso musei, biblioteche e archivi; 48 le aree archeologiche vigilate; 131 le aree tutelate da vincoli paesaggistici che sono state sorvegliate e 190 i controlli effettuati in occasione di fiere e mercati antiquariali e presso esercizi commerciali del settore.

» leggi tutto su www.ivg.it