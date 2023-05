Rinnovato il direttivo pensionati Coldiretti Savona: eletta la cuoca contadina Gabriella Caratti

Albenga/Savona. Nella serata di ieri presso i nostri uffici di Albenga ha avuto luogo il rinnovo del direttivo di categoria dei Senior Coldiretti per la provincia di Savona. In quell’occasione, Gabriella Caratti, classe 1960, è stata eletta all’unanimità Presidente provinciale dell’associazione Pensionati.

L’Agrichef albenganese succede al coltivatore albenganese oggi 85enne Clementino Pizzo, a cui sia il presidente provinciale Marcello Grenna, che il direttore Antonio Ciotta porgono “un sentito e accorato ringraziamento. Dopo gli ottimi risultati ottenuti nel quinquennio 2013-2018, in questo suo secondo mandato il presidente uscente dei Senior savonesi ha confermato come i nostri pensionati, imprenditori di grande esperienza, rappresentino una risorsa non soltanto per il mondo agricolo, ma per tutta la società italiana”.

