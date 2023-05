Dall’ufficio stampa della Pro Recco. Di Emy Forlani

Domenica 21 maggio alle 15.30 gli Squali dell’Aircom Pro Recco Rugby ospiteranno al Carlini Bollesan di Genova i veronesi del Valpolicella Rugby, decimi classificati del girone 2, per il primo turno dei play out salvezza di Serie A. Il mini girone all’italiana è completato dai romani del Villa Pamphili, che scenderanno in campo la settimana successiva.

