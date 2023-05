Sociale, a Genova il convegno “Cyberbullismo e diversità”: tra i temi la violena online

Genova. Si è tenuto oggi, in salone di Rappresentanza di palazzo Tursi, il convegno dal titolo “Cyberbullismo e diversità”, organizzato dall’Assessorato marketing territoriale, politiche per i giovani, disagio e solitudine, pari opportunità. Durante il convegno sono intervenuti esperti che hanno portato la loro esperienza e la loro riflessione sul tema della violenza online.

Hanno partecipato: Emanuela Abbatecola – Dipartimento di Scienze della Formazione Università degli studi di Genova; Francesca De Angelis – Associazione White Dove; Danilo Bisio – Polizia Postale; Anna Pettene – Presidente Osservatorio Nazionale Bullismo e Cyberbullismo e disagio giovanile.

A introdurre il convegno l’assessore alle Pari opportunità e alle Politiche per i giovani Francesca Corso: «Giornate come quella odierna sono importantissime per scoprire come la violenza online sia un problema reale e sono fondamentali per creare gli anticorpi necessari per combatterla. Maggio è il mese della diversità e oggi è la giornata internazionale contro l’omofobia: le cronache ci raccontano ogni giorno come la violenza, verbale e non, sia un fenomeno sempre più dilagante sia nella vita reale sia in quella virtuale e che colpisce soprattutto i giovanissimi. Come assessorato alle Politiche per i giovani, alle Pari opportunità e al Disagio e alla solitudine, non possiamo e non vogliamo lasciare inascoltato il grido di aiuto di chi subisce queste violenze e confermiamo il nostro impegno per lavorare a fianco a chi, quotidianamente, lavora per combatterla».

