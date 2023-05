Un borgo da sfogliare: tutto il programma della manifestazione letteraria pontremolese

Sarà “Un Borgo da sfogliare” versione diversa quella proposta quest’anno dal Comune di Pontremoli che ha voluto dare vita anche per quest’anno alla kermesse dedicata all’amore per il libro e la lettura antecedente al Premio Bancarellino. Diversa perché saranno meno gli appuntamenti messi a calendario, visto il grande impegno profuso nell’organizzazione del progetto “Uffizi diffusi a Pontremoli”, ma comunque vari ed interessanti, rivolti a più fasce di età e ad un pubblico vasto ed eterogeneo. Ci sono conferme, graditi ritorni e stimolanti novità, tutti ovviamente legati alla cultura e all’amore per il libro in tutte le sue forme.

Tra i volti noti non possono mancare Sigeric Soc. Coop., il Centro Giovanile Mons. G. Sismondo di Pontremoli, il Centro Teatro Pontremoli e l’associazione “La Poltrona Rossa” con l’Istituto Penale per i Minorenni di Pontremoli. Grande ritorno quello di Emiliano Cribari, scrittore, poeta e fotografo che è voluto tornare a Pontremoli a presentare la sua ultima opera “Sull’Appennino di Dino Campana”. E dove se non nel cuore letterario del Comune di Pontremoli, la Biblioteca C. Cimati?! E tra l’altro, sarà in buona compagnia. Insieme a lui, durante la settimana si alterneranno le presentazioni di altre opere: da “Storie in Comune” edito da “Carte Amaranto”, presentato da Lorenzo Spadoni, presidente della Casa editrice e da Elena Rossi, curatrice dell’opera, a Valentina

Zinzula, la nostranissima scrittrice che presenterà il suo primo albo illustrato “L’Officina delle nuove opportunità”.

