BB Competition ha risposto “presente” all’ennesima chiamata della Coppa Rally di Zona 6: la scuderia spezzina è attesa al confronto proposto dal Rally degli Abeti, appuntamento pronto ad accendere i riflettori del motorsport nazionale sulle strade della Montagna Pistoiese. Tre, gli equipaggi ai quali saranno affidate le ambizioni del sodalizio ligure, due nel contesto moderno ed uno nello storico. Cercherà conferme, al volante della Renault Clio Williams messa a disposizione dal team Laserprom 015, Massimo Pucci. Il portacolori di BB Competition, secondo di classe al Ciocchetto Event di dicembre scorso, sarà affiancato da Silvio Gabrielli e disporrà di coperture Michelin.

Ritorno al volante della Subaru Impreza R4 per Giuseppe Iacomini, pilota che condividerà con Nicolò Micheletti prospettive rivolte al confronto Over 55, categoria che lo ha visto sul podio nel primo appuntamento stagionale, il Rally Il Ciocco. Il pilota spezzino farà leva sulla conoscenza della vettura, equipaggiata con pneumatici Michelin. Hanno confermato la loro presenza – nel Rally degli Abeti Storico – Efisio Gamba e Maurizio Olla, equipaggio al centro di una programmazione stagionale che li sta vedendo impegnati sia nel contesto riservato alle auto d’epoca che in quello dedicato alle vetture moderne. Sulle strade della provincia di Pistoia potranno contare sulla conoscenza della Peugeot 205 GTI di 4° Raggruppamento. Due, le giornate di gara previste: sabato la partenza da San Marcello Pistoiese con la disputa di tre prove speciali e – alla domenica – lo svolgimento dei restanti quattro tratti cronometrati in programma, con arrivo previsto alle ore 16:45.

