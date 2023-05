A novant’anni scopre il Picco: “Che festa! Il migliore? Il biondino sotto la tribuna”

Acconsente all’intervista, con una premessa: “Poi basta però”. Perché la signora Gabriella Maggiani, al secolo Luciana per un’incomprensione nella trascrizione all’anagrafe della Spezia, non cercava la popolarità che pure ha ottenuto grazie alla notizia che a novant’anni, per la prima volta in vita sua, è entrata in uno stadio per vedere una partita di calcio dal vivo. Troppe telefonate, che hanno messo a dura prova la sua riservatezza.

I più superstiziosi poi, tra un augurio e l’altro, magari hanno provato a capire se sarebbe tornata in tribuna prossimamente. D’altra parte l’esordio è coinciso con una vittoria insperata e importante per lo Spezia: 2-0 al Milan semifinalista di Champions League. “E’ stata una bella esperienza, ma un po’ faticosa – spiega la signora -. Poi abbiamo anche vinto, forse è meglio tenersi questo ricordo di una giornata perfetta. Però mai dire mai…”.

