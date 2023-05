Cemento da rifare per alcuni ponti cittadini, si comincia da due cavalcavia in corso Europa e dal tunnel Casaccie

Genova. “Ponti del levante e del ponente cittadino: ripristino di cemento armato”. Questo il nome dell’intervento che il Comune di Genova è intenzionato ad affidare al più presto – aperta la procedura negoziata, si chiuderà il 30 maggio – per mettere in sicurezza alcuni fra i 500 viadotti cittadini, complessivamente oltre 2200 campate. Non si tratterà di un bando di gara tout court ma saranno invitate cinque aziende e scelta quella con l’offerta più vantaggiosa e rispondente alle esigenze dell’amministrazione.

I controlli sulle centinaia di strutture genovesi si sono intensificati dopo l’agosto 2018. Il crollo del ponte Morandi ha per forza di cose alzato il livello di attenzione sulla condizione delle infrastrutture viabilistiche sopraelevate, in gran parte realizzate in calcestruzzo.

