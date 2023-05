Coldiretti, Maria Adriana Podestà rieletta presidente dei Senior genovesi

Genova, Nel pomeriggio di ieri ha avuto luogo l’assemblea provinciale dei Senior Coldiretti, durante la quale è stata rieletta presidente per il secondo mandato consecutivo Maria Adriana Podestà.

“I nostri Senior sono paladini del cosiddetto “invecchiamento attivo” – commentano Luca Dalpian e Paolo Campocci, Presidente e Direttore di Coldiretti Genova – e hanno ancora molto da offrire. Il loro obbiettivo è quello di consentire la piena accessibilità ai servizi essenziali alla comunità, a partire dalla sanità, soprattutto per i residenti dell’entroterra. Anche per questo facciamo le nostre più sentite congratulazioni a Maria Adriana Podestà per la sua importante riconferma e auguriamo un grande in bocca al lupo per il quinquennio che ci vedrà ancora una volta insieme a lavorare per la nostra provincia”.

