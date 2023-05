Due scuole genovesi premiate a Peschiera del Garda per il progetto-concorso Pretendiamo Legalità

Genova. Anche due scuole genovesi sono state premiate questa mattina, presso la Scuola allievi agenti della Polizia di Stato di Peschiera del Garda (Verona), nel corso della cerimonia della sesta edizione del Progetto-concorso nazionale “Pretendiamo Legalità“, promosso dalla Polizia di Stato tra gli studenti delle scuole primarie e secondarie di oltre 90 province italiane.

Si tratta degli alunni della 5^A e B della scuola primaria “N. Roscelli suore dell’Immacolata” di Genova, premiati per la sezzione arti figurative per aver realizzato il gioco da tavolo “Wings of Legality” e della menzione speciale assegnata dalla commissione esaminatrice al liceo artistico Klee-Barabino di Genova che ha realizzato, insieme ai poliziotti del VI Reparto mobile, un videoclip su “Giovanni Palatucci” il commissario che ha salvato molti ebrei dalle deportazioni nella II guerra mondiale.

