Il 25 maggio l’intitolazione del nuovo “Viale Emanuela Loi” ad Albissola in onore dell’agente della scorta di Borsellino morta nella strage

Albissola Marina rende omaggio a Emanuela Loi, agente di polizia della scorta del magistrato Paolo Borsellino, morta nella strage di via D’Amelio a Palermo nel 1992. A lei, giovedì 25 maggio, l’intitolazione della “nuova” strada in località Galaie.

Il tratto di strada che le verrà intitolato quello che inizia dall’intersezione tra via delle Rogazioni e via delle Industrie fino all’intersezione tra viale Faraggiana e via Sansobbia, in prossimità del sottopasso ferroviario, in località Galaie. Prenderà il nome di “Viale Emanuela Loi”.

» leggi tutto su www.ivg.it