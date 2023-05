Il lungomare di Vado intitolato ai vigili del fuoco, il sindaco: “Da sempre collaborazione, non solo nei momenti di emergenza”

Vado Ligure. Il lungomare di Vado Ligure è stato intitolato al corpo dei vigili del fuoco. Questa mattina l’inaugurazione alla presenza del sindaco Monica Giuliano, il comandante provinciale Giuseppe De Maria i vigili del fuoco, le autorità.

Il sindaco ha spiegato da dove nasce l’idea: “Abbiamo deciso di intitolare uno spazio urbano importante riqualificato con l’opera sinergica del corpo vigili del fuoco. Corpo significa unità di intenti e di persone che collaborano con le isituzioni locali per progredire e far crescere la comunità, non solo nei momenti di emergenza ma anche nelle fasi di progettazione della città. Loro, tutti non solo una persona, al fianco del sindaco, ci sono sempre stati”.

