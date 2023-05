La lettera: “Perché non sostenere e valorizzare il Cercantico invece di ospitare un mercatino proveniente da un’altra città?”

“Mi chiedo come mai una città come la nostra, capoluogo di provincia, seconda città più popolosa della Liguria dopo Genova, debba mutuare un mercato o altro ancora da una cittadina toscana, certamente nota nel mondo, invece di puntare a valorizzare qualcosa di proprio, d’identitario, cercando di portarlo a una dimensione regionale prima e nazionale poi.

Mi riferisco ovviamente al Mercato di/da Forte dei Marmi che appunto come dice il nome viene o è di un luogo, certamente ameno, di cui contribuiamo a sostenere il mito, oggetto di una querelle tra commercianti e amministrazione, tra amministrazione e consiglieri comunali. Non capisco proprio quale sia la strategia del commercio dell’amministrazione che punta a un mercato domenicale d’importazione e dimentica quello che abbiamo in casa da anni. Mi riferisco al Cercantico che, nato da una felice intuizione, la prima domenica del mese, continua e persevera con i suoi banchi da molti anni. Mi chiedo perché non investire in comunicazione, nell’agevolare la presenza di banchi con prodotti di sempre maggiore qualità, con un gruppo di esperti che ne certifichino l’autenticità dei prodotti e delle opere in vendita. Conosco operatori che con i loro banchi giungono da Firenze, dal Tigullio, soddisfatti degli affari portati a termine quanto i loro fedeli clienti. Mi chiedo perché questo mercato, non abbia una sezione, sostenuta dall’amministrazione comunale, tutta dedicata ai cimeli navali e marittimi, in grado di attrarre appassionati da tutta Italia. Scrivendo ho trovato la risposta: importare una cosa di altri, originale o copia che sia, costa meno fatica, si concede la dovuta autorizzazione senza grossi sforzi di fantasia e così sia. Valorizzare la propria identità, potenziare una cosa che abbiamo sotto gli occhi, necessità creatività, impegno, volontà, fare prove e aggiustamenti, in poche parole costa fatica e idee cose che non si trovano al mercato, neppure a quello del Forte”.

Paolo Asti – operatore culturale

