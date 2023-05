Legambiente: “Disastro climatico in Emilia Romagna campanello di allarme per il nostro territorio”

“Piene “centennali” che ora si presentano con frequenza decennale, sistemi idrografici inadatti a reggere l’intensità delle precipitazioni, interi comparti produttivi messi al palo dalle conseguenze delle alluvioni. Tutti questi effetti sono ampiamente previsti ormai da decenni dalla scienza del cambiamento climatico ma di risposte in termini di pianificazione e programmazione non se ne vedono.

In particolare nel territorio spezzino e più in generale ligure vi sono invece segnali opposti: Regione Liguria ha da poco varato una modifica ai Piani di Bacino introducendo una norma che permette le nuove edificazioni nelle aree inondabili, mentre Confindustria ha presentato il proprio pacchetto di richieste sul fronte delle infrastrutture, con ben 12 interventi “pesanti” nella conurbazione Spezia – Val di Magra – Bassa Val di Vara.

Sono segnali che non fanno bene sperare, in quanto la Crisi climatica sta generando conseguenze per affrontare le quali occorrono territori coesi e con le idee ben chiare su quali siano le priorità; non è più il tempo delle guerre tra fazioni, il costo delle quali sarebbe un prezzo troppo alto da pagare: un danno che potrebbe essere irreversibile visto che la scienza ci dice chiaramente che non c’è più tempo da perdere.

Occorre ragionare si in termini di mitigazione che di adattamento. Questo significa che non possiamo più pensare in termini di grandi opere, se non a quelle che assicurino un bilancio positivo in quanto ad emissione di gas climalteranti.

Ad esempio occorre risolvere i problemi di mobilità non assecondando l’aumento del trasporto su gomma, ma pensando a disincentivare il mezzo privato a favore del trasporto pubblico. E qui servono risposte coraggiose, di cui alcune sono sul piatto da anni: la famosa metropolitana leggera tra Golfo e Val di Magra, il trasporto via mare nel Golfo e, ad una scala più ampia, il raddoppio ferroviario sull’asse per Parma.

Sul piano del rischio idraulico occorre attrezzare il nostro territorio in termini di prevenzione, e non con la semplicistica “soluzione” dell’innalzamento degli argini. Occorre invece attivare un insieme di “soluzioni basate sulla natura”: aumentare la capacità di assorbimento del terreno, non solo in area urbana (stop al consumo di suolo e recupero della permeabilità), ma anche sui versanti, dove i corsi d’acqua hanno origine, favorendo boschi di latifoglie a grande capacità di assorbimento (le querce autoctone) rispetto ai boschi affetti da malattie (castagneti cedui e pinete) o composti da specie invasive (robinieti); occorre rallentare il deflusso dell’acqua, fornendo spazio a torrenti e fiumi per allungare il loro percorso, mantenendo nell’alveo quelle specie vegetali adatte a sopportare le piene, capaci di rallentare le acque e trattenere il legname che proviene dai versanti.

Di lavoro ce ne è da fare da fare tanto, l’occupazione non verrà di certo penalizzata, ma tempo da perdere non ce n’è più: il quadro delle conoscenze e delle raccomandazioni ce lo forniscono agenzie accreditate (casti pensare all’Onu ed al suo braccio scientifico IPCC), basta campanilismi politici, basta interessi di parte e privatistici, occorre un patto per il clima anche a livello locale”.

Legambiente

Circoli della Spezia, Lerici, Val di Magra

