Levanto: domenica 21 l rombo della “Carovana Romantica”

Domenica 21 maggio, appuntamento da non perdere in piazza Cavour a Levanto, dove sarà possibile ammirare le lussuose auto d’epoca della Carovana Romantica, rally internazionale non competitivo che si svolge ogni anno dal lontano 1982. Dalle 9.30 alle 18, saranno presenti i bolidi di collezionisti stranieri provenienti da tutta Europa, Canada e Stati Uniti, auto di grandissimo valore e dei marchi più prestigiosi, quali Rolls-Royce e Lagonda.

Saranno presenti alcuni gioielli rari, tra cui due Jaguar SS100 provenienti dalla Germania, i primi modelli SS Cars (nati tra il 1936 e il 1939) a fregiarsi del nome Jaguar, che – da quel momento – verrà usato per tutte le vetture prodotte dalla fabbrica di Coventry in Inghilterra.

