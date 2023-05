Liguria protagonista a New York con la promozione del territorio e delle specialità gastronomiche

Più di 100 tra tour operator, agenti di viaggio e giornalisti di settore hanno partecipato mercoledì sera all’evento “Liguria meets New York” organizzato da Agenzia in Liguria, in collaborazione con Enit New York e il contributo del Comites, comitato italiani all’estero, e la partecipazione del comune di Genova.

L’occasione, dopo molto tempo, di tornare a presentare la Liguria come destinazione turistica, puntando sulle tante eccellenze della nostra regione, tra cultura, arte, paesaggi, con particolare riferimento non solo alle classiche mete del mercato statunitense, come le Cinque Terre, ma anche Genova e il nostro entroterra.

