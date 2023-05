Pallanuoto F/ Under 16, il Bogliasco è campione ligure

Dall’ufficio stampa del Bogliasco 1951. Di Marco Tripodi

Le ragazze dell’Under 16 del Netafim Bogliasco imitano le compagne dell’Under 20, mettono in fila tutte le avversarie e si laureano campionesse regionali. Decisiva per il raggiungimento di un traguardo ipotecato già da tempo ma certificato solamente ieri sera la netta vittoria sul Rapallo. Alla Vassallo le atlete di Mario Sinatra hanno superato le pari età tigulline con un largo 13-4, punteggio che non lascia dubbi circa l’andamento di una sfida sempre condotta dalle bogliaschine.

» leggi tutto su www.levantenews.it