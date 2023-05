Savona. Sono quasi conclusi i disegni per la riqualificazione di via Ratti a Savona. Poi seguirà via Manzoni.

Le due vie chiuse al traffico a gennaio sono oggetto di un progetto di restyling condiviso da Comune e scuole: al protocollo d’intesa con il Comune hanno partecipato anche gli alunni del grafico Mazzini, della scuole edile e i bambini della primaria Nostra Signora della Neve.

